شكرا لقرائتكم خبر كورونا تصيب وزير خارجية لبنان الأسبق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء في البيان أن وزير الخارجية السابق وصهر الرئيس ميشال عون «اكتشف البارحة أنه مصاب بفيروس الكورونا، واستكمل كل الفحوص اللازمة بعد منتصف ليل أمس ليتبين أن حجم الإصابة لا يزال منخفضا ومقبولا».
ولفت البيان، إلى أن باسيل وجه بإصدار هذا البيان «لإبلاغ كل من خالطهم أخيرا، وللاعتذار منهم أيضا لعدم معرفته بالأمر قبل ذلك».
وأضاف البيان أن «باسيل سيحجر نفسه لحين تغلبه على الفيروس، وسيتابع عمله كالمعتاد من خلال الوسائل التقنية الكثيرة المتوفرة».
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا تصيب وزير خارجية لبنان الأسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.