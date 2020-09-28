شكرا لقرائتكم خبر كورونا تصيب وزير خارجية لبنان الأسبق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر المكتب الإعلامي لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب اللبناني جبران باسيل إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في البيان أن وزير الخارجية السابق وصهر الرئيس ميشال عون «اكتشف البارحة أنه مصاب بفيروس الكورونا، واستكمل كل الفحوص اللازمة بعد منتصف ليل أمس ليتبين أن حجم الإصابة لا يزال منخفضا ومقبولا».

ولفت البيان، إلى أن باسيل وجه بإصدار هذا البيان «لإبلاغ كل من خالطهم أخيرا، وللاعتذار منهم أيضا لعدم معرفته بالأمر قبل ذلك».

وأضاف البيان أن «باسيل سيحجر نفسه لحين تغلبه على الفيروس، وسيتابع عمله كالمعتاد من خلال الوسائل التقنية الكثيرة المتوفرة».