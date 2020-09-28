شكرا لقرائتكم خبر 4 مصابين في انفجار عبوة ناسفة بالموصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، بإصابة أربعة جنود بانفجار عبوة ناسفة غربي الموصل «400 كلم شمال بغداد».

وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى إن «انفجار عبوة استهدف عجلة تعود للجيش العراقي، الفرقة 15 بمفرق معسكر الكسك، ما أدى إلى إصابة أربعة جنود بجروح متفاوتة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى قريب من منطقة الحادث».

وكان حارس إحدى المدارس في قضاء سنجار قتل أيضا وأصيبت ابنته التي كانت برفقته بجروح عندما أطلق مسلحون مجهولون يستقلون سيارة النار عليهما من أسلحة كاتمة للصوت، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، بحسب المصدر نفسه.