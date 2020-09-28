شكرا لقرائتكم خبر 4 مصابين في انفجار عبوة ناسفة بالموصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى إن «انفجار عبوة استهدف عجلة تعود للجيش العراقي، الفرقة 15 بمفرق معسكر الكسك، ما أدى إلى إصابة أربعة جنود بجروح متفاوتة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى قريب من منطقة الحادث».
وكان حارس إحدى المدارس في قضاء سنجار قتل أيضا وأصيبت ابنته التي كانت برفقته بجروح عندما أطلق مسلحون مجهولون يستقلون سيارة النار عليهما من أسلحة كاتمة للصوت، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، بحسب المصدر نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 مصابين في انفجار عبوة ناسفة بالموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.