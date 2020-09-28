شكرا لقرائتكم خبر المعلم: تركيا ترتكب جرائم ضد الإنسانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشدد في الكلمة التي بثت عبر «تقنية الفيديو» على أن النظام التركي في مقدمة رعاة الإرهابيين الرئيسيين في سوريا والمنطقة، وأن الإرهاب ما زال يمثل خطرا مستمرا على الاستقرار والازدهار في العالم.
وذكر أن تركيا استخدمت «العقاب الجماعي بحق مليون مدني في مدينة الحسكة وعشرات القرى المجاورة لها بسبب رفضهم الاحتلال التركي، وذلك عبر قطع المياه بشكل متعمد ومتكرر عنهم، وهذا ما يشكل في علم القانون جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب».
ولفت إلى أن «استمرار وجود القوات الأمريكية والتركية غير الشرعي على الأراضي السورية هو احتلال بكل ما يتضمنه ذلك من أبعاد قانونية وأن سوريا لن تدخر جهدا لإنهاء هذا الاحتلال بالوسائل التي يكفلها القانون الدولي».
وأضاف المعلم أن تركيا نقلت «الإرهابيين والمرتزقة ممن يطلق عليهم البعض اسم (المعارضة المعتدلة) من سوريا إلى ليبيا»، واتهمها بـ»الاعتداء على سيادة العراق، والمتاجرة بمعاناة اللاجئين لابتزاز الدول الأوروبية، ومحاولة السطو على موارد الطاقة في البحر المتوسط. لقد بات النظام التركي الحالي نظاما مارقا وخارجا عن الشرعية الدولية».
وتابع المعلم قائلا إن «الحكومة السورية لم تتخلف يوما عن الانخراط في المسار السياسي، حيث شاركنا بكل انفتاح في محادثات جنيف ومشاورات موسكو واجتماعات أستانا، مما أفضى إلى تشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها في جنيف».
وأعرب عن أمله في نجاح اللجنة في صياغة الدستور، مؤكدا أن هذا النجاح لا يمكن أن يتحقق إلا بضمان عدم التدخل الخارجي في شؤونها.
كانت هذه تفاصيل خبر المعلم: تركيا ترتكب جرائم ضد الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.