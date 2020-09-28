شركة طيران تختطف المعارضين لإردوغان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد تقرير استقصائي أن جهاز المخابرات التركي يستغل شركة تمتلك طائرات خاصة لتنفيذ مهمات سرية خارج البلاد، تشمل عمليات خطف لمعارضي الرئيس رجب طيب إردوغان.

وقال موقع «نورديك مونيتور» إن شركة «مافي باشكنت» والتي تتخذ من أنقرة مقرا لها، تشغل طائرتين من طراز «بومباردييه تشالنجر»، إلى جانب مروحية «سيكوريسكي»، واستخدمت الطائرات في عمليات اختطاف وتسليم نفذتها المخابرات التركية ضد خصوم ومنتقدي الرئيس التركي.

وأشار إلى أن أمر طائرة «تشالنجر» انكشف في منغوليا سنة 2018، عقب فشل المخابرات التركية في اختطاف شخص تابع لجماعة غولن، والتي تتتبع فتح الله غولن الذي يتهمه إردوغان بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل عام 2016.

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ولفت إلى أن طائرة «تشالنجر» الثانية استخدمت في مارس 2018 في عملية اختطاف ستة أتراك من بريشتينا عاصمة كوسوفو، وتسببت تلك الحادثة في موجة غضب عارمة بين الأوساط السياسية في البلاد.

وقال إنه عقب تلك الفضائح غيرت المخابرات التركية اسم الشركة إلى «مافي باشكنت» في 2019، وتم تسجيلها على أنها متخصصة بأعمال السياحة والتجارة، كنوع من التمويه ولإخفاء نشاطاتها الحقيقية. ووفق أوراق التسجيل فإن الشركة مملوكة من قبل مؤسسة «ميبفاك»، والتي تأسست من قبل الحكومة بغرض دعم أعمال المخابرات التركية.

وبحسب المديرية العامة للطيران المدني في تركيا، وهي جزء من وزارة النقل، فإن «مافي باشكنت» تمتلك رخصة لتسيير رحلات طيران، علما أنه لم يتم إدراج رقم هاتف للشركة في سجلات التسجيل الخاصة بها.