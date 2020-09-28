أورتاجوس: طهران تنشر سلوكها الخبيث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، في تغريدة لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن إيران نشرت السلوك الخبيث في الفضاء الالكتروني بشكل متزايد ضد مجموعة متنوعة من الكيانات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها. وأوضحت أوتاجوس، أن إيران لم تكتف بذلك، بل وصلت إلى درجة أنها تنشر سلوكها ضد الشركات المالية والجامعات والبنية التحتية الحيوية للطاقة، الموجودة على الأراضي الأمريكية.

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