مقتل اثنين من حرس الحدود الإيراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن قائد قوات حرس الحدود في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، والمطلة على الخليج، مقتل عنصرين من القوات في اشتباك مع مسلحين.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية أمس، عن القائد العميد لطف علي باكباز القول «بينما كانت دورية مائية من حرس الحدود تقوم بتنفيذ مهمتها في هور العظيم، اشتبك معها مسلحون».

وأضاف أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الدورية وإصابة آخر، وأوضح أن المهاجمين تكبدوا خسائر كبيرة.