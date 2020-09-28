شكرا لقرائتكم خبر مقتل اثنين من حرس الحدود الإيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية أمس، عن القائد العميد لطف علي باكباز القول «بينما كانت دورية مائية من حرس الحدود تقوم بتنفيذ مهمتها في هور العظيم، اشتبك معها مسلحون».
وأضاف أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الدورية وإصابة آخر، وأوضح أن المهاجمين تكبدوا خسائر كبيرة.
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