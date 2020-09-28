أردوغان يزيد من حدة الخطاب مع أرمينيا

في تصريحات أثارت الجدل، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، الدعوة إلى إنهاء ما وصفه بـ"الاحتلال" الأرمني لمنطقة ناغورنو كاراباخ، وذلك لوضع حد للقتال الدامي بين الانفصاليين المدعومين من أرمينيا والقوات الأذربيجانية، وفقًا لسكاي نيوز.

تضمنت كلمة الرئيس التركي دعوات بأهمية إنهاء هذه الأزمة التي تعتبرها

بلاده الداعم الرئيسي لأذربيجان في هذا الصراع حيت انه من المتوقع أن فور مغادرة أرمينيا الأراضي التي تحتلها ستستعيد المنطقة السلام والوئام.

هذا وتعتبر تركيا أن أرمينيا "تحتل" ناغورنو كاراباخ عبر الانفصاليين الذين أعلنوا جمهورية مستقلة هناك العام 1991 بعد سقوط

الاتحاد السوفيتي.

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حيث أشار أردوغان إلى أن "تركيا ستواصل الوقوف بجانب الدولة الشقيقة والصديقة أذربيجان بكل الوسائل الممكنة" مؤكدا بذلك دعم بلاده المستمر لباكو منذ بداية هذه الأزمة.

و أسفرت هذه الأزمة عن مقتل العشرات خلال 24 ساعة في المعارك بين الانفصاليين في ناغورنو كاراباخ المدعومين من أرمينيا وأذربيجان وفق أحدث حصيلة الاثنين الأمر الذي أثار مخاوف من اندلاع حرب مفتوحة بين الجانبين.