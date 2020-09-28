مصير السفارة الأمريكية في بغداد مشؤوم

بالرغم من التعزيزات الأمنية التي نشرتها السلطات العراقية في محيط السفارة الأميركية أكدت مصادر سياسية عراقية أن واشنطن تعتزم إغلاق سفارتها في بغداد بسبب الهجمات الصاروخية التي تستهدفها بشكل شبه يومي وفقا لسكاي نيوز.

ذلك و كانت الولايات المتحدة قد وجهت تهديدا أخيرا للسلطات العراقية مفاده أن واشنطن قد تغلق سفارتها في بغداد في حال استمرار الهجمات ضدها.

وأعطي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مهلة

للعراق و دعا السلطات العراقية إلى اتخاذ خطوات جدية لوقف هجمات الميليشيات على مقر السفارة الأميركية في العاصمة العراقية.

و لكن علي ما يبدو أن تهديد واشنطن بغلق سفارتها في بغداد كانت خطوة جدية هذه المرة أكثر من أي وقت سبق حيث سارعت السلطات العراقية بإتخاذ اجراءات

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ميدانية.

حيث قامت بنشر فرقة خاصة من القوات العراقية في محيط المنطقة الخضراء في بغداد والطرق المؤدية إليها.

و من الناحية السياسية أكدت الرئاسات العراقية الثلاث بالإضافة إلى السلطة القضائية علي ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والتصدي للأعمال الخارجة عن القانون وأعمال الاغتيال والخطف التي تطال الناشطين المدنيين كما أكد البيان المشترك ضرورة منع استهداف البعثات الدبلوماسية.

و بالرغم من أهمية هذه الإجراءات لكنها لا تبدو في نظر البعض كافية لوضع حد لفوضى انتشار السلاح واعتداءات الميليشيات التابعة لإيران.