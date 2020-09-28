رئيسة المفوضية الأوروبية : تهنيء اللاجئة السورية

أعربت اللاجئة السورية سعاد الشلح ذات الـ 18 ربيعاً الحاصلة على منحة لدراسة الطب في أيرلندا عن فرحتها العارمة حيث أن حلمها كان دراسة الطب وذلك لمساعدة الآخرين وعلاجهم وفقا للعربية نت.

حيث عبرت عن ذلك قائلة أنها متفاجئة وفخورة جداً عندما تحدثت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كلمة لها أمام البرلمان

الأوروبي.

حيث قالت أنه"شعور رائع جدا أن تذكرني السيدة الأقوى في المفوضية الأوروبية".

Advertisements

و قد تحدثت أوروسلا فون في البرلمان الأوروبي عن الأشخاص الذين يتمتعون بالأحقية للبقاء ومرحبا بهم ولديهم مستقبل يبنونه ومهارات وطاقة وموهبة مشيرة في حديثها عن الشابة السورية سعاد التي

وصلت إلى البلاد منذ 3 سنوات وحصلت على منحة دراسية من الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا.

و تشهد سوريا منذ مارس 2011 نزاعاً دامياً راح ضحيته مئات الآلاف من الأشخاص وتسبب بنزوح الملايين من السوريين داخل البلاد وخارجها.

ذلك و بلغ عدد اللاجئين السوريين الـ5.5 مليون لاجئ وفقًا لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ويسعى الكثير منهم إلى الهرب من جحيم النظام السوري إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل.