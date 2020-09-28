تيخانوفسكايا تدعو ماكرون لإشراك بوتين بالحوار في بيلاروس

حثت المرشحة السابقة في الانتخابات الرئاسية في بيلاروس سفيتلانا تيخانوفسكايا، الاثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التوسط لحل الأزمة السياسية في البلاد، وفقا لروسيا اليوم.

وأعربت تيخانوفسكايا، عن أملها في أن يتمكن الرئيس الفرنسي من جذب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبدء الحوار.

وقالت تيخانوفسكايا، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "ماكرون هو أحد أقوى القادة في أوروبا والعالم ، لذلك سيكون، على الأقل، أحد هؤلاء الوسطاء. ربما يمكنه التأثير على بوتين للمشاركة في هذه الوساطة".

وفي وقت سابق، وصف ماكرون ما

Advertisements

يحدث في بيلاروس، بأنه أزمة سلطة استبدادية، وقال إنه يجب على لوكاشينكو أن يتنحى عن رئاسة البلاد.

وردا على كلام ماكرون، نصح لوكاشينكو الزعيم الفرنسي بعدم النظر حوله والاهتمام بالشؤون الداخلية لبلاده.

وقال لوكاشينكو، إن ماكرون "وفقا لمنطقه الخاص" كان يجب أن يستقيل قبل عامين عندما بدأت السترات الصفراء بالظهور في شوارع باريس".