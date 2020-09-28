حثت المرشحة السابقة في الانتخابات الرئاسية في بيلاروس سفيتلانا تيخانوفسكايا، الاثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التوسط لحل الأزمة السياسية في البلاد، وفقا لروسيا اليوم.
وأعربت تيخانوفسكايا، عن أملها في أن يتمكن الرئيس الفرنسي من جذب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبدء الحوار.
وقالت تيخانوفسكايا، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "ماكرون هو أحد أقوى القادة في أوروبا والعالم ، لذلك سيكون، على الأقل، أحد هؤلاء الوسطاء. ربما يمكنه التأثير على بوتين للمشاركة في هذه الوساطة".
وفي وقت سابق، وصف ماكرون ما
وردا على كلام ماكرون، نصح لوكاشينكو الزعيم الفرنسي بعدم النظر حوله والاهتمام بالشؤون الداخلية لبلاده.
وقال لوكاشينكو، إن ماكرون "وفقا لمنطقه الخاص" كان يجب أن يستقيل قبل عامين عندما بدأت السترات الصفراء بالظهور في شوارع باريس".
كانت هذه تفاصيل خبر تيخانوفسكايا تدعو ماكرون لإشراك بوتين بالحوار في بيلاروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.