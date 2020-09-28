الخارجية الأذربيجانية: لدينا ما نستخدمه حال لجوء أرمينيا لصواريخ إسكندر

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية جيهون بيراموف، أن بإمكان بلاده الرد بشكل مناسب على أرمينيا، إذا استخدمت منظومات صواريخ إسكندر على خلفية التصعيد العسكري في قره باغ، وفقا لروسيا اليوم.
جاء ذلك في حديث أدلى به بيراموفلوكالة "نوفوستي" ردا على تصريحات صدرت في وقت سابق اليوم الاثنين عن وزارة الدفاع الأرمنية.
ولم يستبعد المتحدث باسم الدفاع الأرمنية أرتسرون هوفهانيسيان، استخدام الجانب الأرمني كل الأسلحة الموجودةفي ترسانته، بما فيها أنظمة صواريخ "إسكندر" والطائرات الهجومية، لكنه أضاف أن هذا الأمر لن يحدث إلا إذا "اقتضت الضرورة وتوافق ذلك مع منطق إدارة الأعمال القتالية".
وفي وقت سابق، أكدت أرمينيا أنها ستستخدم منظومات "إسكندر" روسية الصنع حتى دون التنسيق مع الجانب الروسي إذا تعرضت حدودها أو مواطنوها للخطر.
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