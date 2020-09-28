صحيفة روسية: تركيا تعمل على تغيير موازين القوى بين أرمينيا وأذربيجان

ذكرت صحيفة "فزجلياد" الروسية في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن تركيا تلعب دورا خطيرا في التصعيد في إقليم ناجورني قره باخ، مما يمثل إزعاجا لروسيا.



وأشارت الصحيفة الروسية إلى تأكيد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بعد تصعيد النزاع مع أذربيجان أمس /الأحد/ أن بلاده يمكن أن تعترف باستقلال ناجورني قره باخ رسميا، معلنا التعبئة العامة وفرض حالة الأحكام العرفية.



وأضافت تقول الصحيفة أن أذربيجان أعلنت كذلك عن تطبيق الأحكام العرفية وحالة الحرب بالبلاد.



وقال مدير مجلس الشؤون الدولية الروسي، أندريه كورتونوف للصحيفة: "إن الوضع الآن هو الأكثر حدة خلال السنوات الأخيرة"، موضحا أن تركيا تعمل على تغيير موازين القوى لمصلحة أذربيجان".

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وأضاف كورتونوف: "أن هذا يجعل باكو تشعر بمزيد من الثقة"، معربا عن أمله

في أن تمتنع أنقرة عن التدخل العسكري المباشر في الصراع.



ولا يستبعد الخبير الروسي في تصريحاته للصحيفة الروسية أن تتدخل القوات التركية مباشرة في هذا الصراع، مشددا على أن الصراع بين أذربيجان وأرمينيا يشكل بالنسبة لموسكو مشكلة كبيرة وصداعا كبيرا، لأن الجانب الروسي لا يريد إفساد العلاقات مع أي من الجانبين.



ويشير إلى "أن روسيا لا ترغب في فتح جبهة مواجهة أخرى مع تركيا، فهناك إدلب وليبيا، وهذا كله غير سار أبدا بالنسبة لروسيا".

