مهلة بومبيو للعراق تنتهي اليوم

توصلت تحقيقات السلطات في العراق إلى نتائج متقدمة حول قضية استهداف الناشطين وفقًا لموقع العربية نت.

وجاء ذلك بعد التحذير الأميركي للعراق من أن الولايات المتحدة ستغلق سفارتها في بغداد إذا لم تتحرك الحكومة العراقية لوقف هجمات الميليشيات المدعومة من إيران ضد الأميركيين حيث قام البرلمان العراقي بالاستجابة للطلب الأميركي.

هذا و قد أعلنت لجنة برلمانية اليوم الإثنين، أنه سيتم تشكيل لجان للتحقيق في الاعتداء على البعثات الدبلوماسية مشيرة إلى أن تحقيقات السلطات كانت قد وصلت إلى نتائج متقدمة حول قضية استهداف الناشطين.

و كانت قد كشفت مصادر أميركية في العراق عن معلومات وصلتها حول وجود خطة لاقتحام السفارة وأخذ رهائن منها لافتة إلى أن الحكومة العراقية ستخلي المنطقة الخضراء من كل القوات الأمنية باستثناء الفرقة الخاصة.

و من جانبه قدم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سلسلة مطالب لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتفادي إغلاق السفارة الأميركية في بغداد و التي أكدت أن بومبيو منح الكاظمي مهلة لتنفيذ مطالب واشنطن قبل إغلاق السفارة.

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و أوضحت المصادر عدم صحة ما

تم تداوله من أنباء حول مغادرة سفير واشنطن في بغداد ماثيو تولر إلى أربيل و أن هناك نفيا أميركيا لهذا الأمر.

وأفادت التقارير أن بومبيو أبلغ الكاظمي انزعاج واشنطن من مواصلة استهداف السفارة الأميركية.

وأن واشنطن منحت الكاظمي فرصة أخيرة لردع فصائل تستهدف سفارتها محذرا إياه بإنهاء ال‏مهلة التي أعطاها بومبيو للقيادة العراقية اليوم الاثنين.

والجدير بالذكر أن بومبيو كان قد حذر العراق سراً هذا الأسبوع من أن الولايات المتحدة ستغلق سفارتها في بغداد إذا لم تتحرك الحكومة العراقية لوقف هجمات الميليشيات المدعومة من إيران ضد الأميركيين.

وتتزاكن هذه التطورات مع الوقت الذي يواجه فيه العراق أزمات عدة اقتصادية وسياسية وصحية أيضاً.