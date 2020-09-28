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بوتين: لا نتدخل في شؤون الغير لكننا ندعم الحكومات لإعادة الاستقرار

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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو لا تتدخل أبدا في شؤون الدول الأخرى، وتدعم الحكومات القائمة في جهودها الرامية إلى إعادة الأوضاع إلى استقرارها، وفقا لروسيا اليوم.

 

وفي مستهل لقاء أجراه، اليوم الاثنين، مع

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نظيره القرغيزي، سورونباي جينبيكوف، قال بوتين: "كما تعلمون، لا تتدخل روسيا أبدا في شؤون جيرانها وفي شؤون الدول الأخرى عموما، لكننا ندعم دائما الجهود الهادفة إلى إعادة الوضع إلى استقراره، وإلى بناء حوار حقيقي بين قوى سياسية مختلفة، ونحن ندعم دائما السلطة السياسية القائمة في سعيها إلى إعادة الأوضاع إلى الاستقرار".

 

وأكد بوتين أن روسيا ستدعم قرغيزستان اقتصاديا، إلى جانب دعم موسكو جهود قيادة الجمهورية لإعادة الوضع السياسي الداخلي إلى الاستقرار.

 

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