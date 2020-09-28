قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو لا تتدخل أبدا في شؤون الدول الأخرى، وتدعم الحكومات القائمة في جهودها الرامية إلى إعادة الأوضاع إلى استقرارها، وفقا لروسيا اليوم.
وفي مستهل لقاء أجراه، اليوم الاثنين، مع
وأكد بوتين أن روسيا ستدعم قرغيزستان اقتصاديا، إلى جانب دعم موسكو جهود قيادة الجمهورية لإعادة الوضع السياسي الداخلي إلى الاستقرار.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: لا نتدخل في شؤون الغير لكننا ندعم الحكومات لإعادة الاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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