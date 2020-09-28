غدا.. مصر للطيران تسير 42 رحلة لنقل حوالي 4900 راكب إلى 29 وجهة

تسير شركة مصر للطيران غدا الثلاثاء 42 رحلة لنقل حوالي 4900 راكب إلى 29 وجهة.

وتسير الشركة رحلة واحدة إلى كل من أثينا وباريس وروما وفرانكفورت ولندن وميلانو وفيينا وإسطنبول وأديس أبابا ودار السلام والخرطوم والشارقة وإربيل وبيروت وتونس والمنامة والرياض والمدينة المنورة ولاجوس وموسكو و3 رحلات إلى دبي ورحلتين إلى كل من أبوظبي والدمام وجدة. وإربيل وبيروت وتونس والمنامة والرياض والمدينة المنورة ولاجوس وموسكو و3 رحلات إلى دبي ورحلتين إلى كل من أبوظبي والدمام وجدة.

كما تسير الشركة 7 رحلات داخلية بمعدل Advertisements رحلتين إلى شرم الشيخ والغردقة ورحلة واحدة إلى الأقصر وأسوان وطابا و5 رحلات شحن جوى. رحلتين إلى شرم الشيخ والغردقة ورحلة واحدة إلى الأقصر وأسوان وطابا و5 رحلات شحن جوى. مطار القاهرة

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