سوري يقتل بناته الثلاثة وينشر السبب في رسالة على فيسبوك قبل ان ينتحر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 سبتمبر 2020 04:07 مساءً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 28 - سبتمبر - 2020 4:36 مساءً

ذكرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن رجلا سوريا يقطن في مدينة طرطوس الساحلية قد أقدم على قتل بناته الثلاثة قبل أن يقدم على الانتحار.

وشرحت الصحيفة أن “الجريمة المروعة” وقعت، الأحد، في حي الجمعية بالمدينة الساحلية، عندما أقدم مدرس رياضيات يدعى، غدير سلامة، على إطلاق النار على بناته الثلاثة وزوجته قبل أن يقدم على قتل نفسه.

ووفقا للصحيفة فإن الزوجة نجت من الموت، بعد أن جرى إسعافها إلى إحدى المستشفيات االقريبة.

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وقبل انتحاره نشر الأب على صفحته في موقع “فيسبوك” منشوارا شرح فيه أسباب انتحاره، وجاء فيه:

“عندما تقرؤون هذا البوست أكون قد انتحرت و قتلت بناتي بسبب تهديدات المدعو (أ – ع)، الذي يقطن طرطوس بخصوص قتلي وقتل بناتي وحرقنا كما هو موضح في تسجيل صوتي له على جهاز التاب( الكمبيوتر اللوحي) العائد لي، وهو تسجيل اليوم إضافة لمعلومات كثيرة أخرى توضح الأسباب الكاملة وهو ومن وراءه قادرون على ذلك”.

وبحسب من المنشور الذي نشره القاتل يظهر أنه كان يخدم في ميليشات الفيلق الخامس التابع لجيش النظام السوري والمدعوم من روسيا.