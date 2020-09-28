السعودية تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى وقف إطلاق النار

المملكة السعودية
دعت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أرمينيا وأذربيجان إلى وقف إطلاق النار وحل النزاع بالطرق السلمية.
وقالت الخارجية السعودية، في بيان صحفي اليوم، إن «حكومة المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان».
وأضافت أن المملكة «تحث الطرفين على وقف إطلاق النار، وحل النزاع بالطرق السلمية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وكانت الاشتباكات العسكرية قد تجددت بين البلدين في وقت مبكر من صباح أمس الأحد، مع إعلان وزارة الدفاع في أذربيجان أنها شنت هجوماً مضاداً على طول خط التماس بأكمله في منطقة ناجورنو قرة باغ، وأعلن الجيش تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرميني.
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