كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 04:06 مساءً - انت الان تقراء خبر انفجار يستهدف رتلًا أمريكيًا في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انفجرت عبوة ناسفة، استهدفت رتلًا أمريكيًا في منطقة الدورة شرق العاصمة العراقية بغداد، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين.

وفي سياق آخر، قتل منتسب في القوات الأمنية العراقية، وأصيب اثنين آخرين بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي على طريق السريع ديوانية – بابل.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني العراقية، بيانًا قالت فيه إن قوات الشرطة العراقية وبالتحديد قوات "سوات" كانت ترافق الرتل أثناء تنقله، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

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وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام، إصابة عنصر أمني ومدني إثر انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي في منطقة النباعي شمالي العاصمة بغداد، كما أدى الحادث إلى أضرار بسيارتين.

وقد أصيب رجلا أمن في العراق إثر تفجير انتحاري في محافظة كركوك شمالي البلاد، بعد محاصرة "أحد الإرهابيين"، الأمر الذي دفعه إلى تفجير نفسه.