كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 04:06 مساءً - انت الان تقراء خبر مصادر عراقية تؤكد: واشنطن ستغلق سفارتها في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم واشنطن، إغلاق سفارتها في بغداد، بسبب الهجمات الصاروخية التي تستهدفها بشكل شبه يومي، حسبما قالت مصادر سياسية عراقية.

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن واشنطن ستغلق السفارة رغم التعزيزات الأمنية التي نشرتها السلطات العراقية في محيط السفارة الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة، وجهت تهديدا أخيرا للسلطات العراقية، مفاده أن واشنطن قد تغلق سفارتها في بغداد، في حال استمرار الهجمات ضدها.

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ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السلطات العراقية إلى اتخاذ خطوات جدية لوقف هجمات الميليشيات على مقر السفارة الأميركية في العاصمة العراقية.

ويبدو تهديد واشنطن بغلق سفارتها في بغداد، خطوة جدية هذه المرة أكثر من أي وقت مضىـ حتى أن السلطات العراقية سارعت إلى اتخاذ اجراءات ميدانية، فقد تم نشر فرقة خاصة من القوات العراقية في محيط المنطقة الخضراء في بغداد والطرق المؤدية إليها.