سلطات العرائش تغلق المحطة الطرقية بعد إصابة مستخدمين بكورونا-صور

قررت السلطات المحلية، في العرائش، اليوم الإثنين، إغلاق مرافق المحطة الطرقية، إلى أجل غير محدد، بعد إصابة موظف وعاملة نظافة، وعامل عرضي بفيروس كورونا المستجد.

وكشف مصدر عليم ل”اليوم24″ أن حافلات المحطة باتت تنقل المسافرين من وإلى العرائش، انطلاقا من مكان مجاور للمحطة.

وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات المحلية اتخذت هذه الإجراءات، في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت التحاليل المخبرية قد أكدت أمس الأحد، إصابة 3 أشخاص يعملون في المحطة المذكورة، بينهم مسؤول إداري.

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وسجلت مدينة العرائش أمس الأحد، 9 إصابات بفيروس كورونا المستجد.