صعقة كهربائية تنهي حياة عامل بناء ضواحي أزيلال!

لقي شاب في عقده الثالث مساء أمس الأحد، مصرعه إثر اصابته بصعقة كهربائية عندما كان يشتغل داخل ورش بناء باحد دواوير تاكلفت إقليم أزيلال.

و حسب مصادر محلية، فإن الهالك كان يشتغل رفقة بعض زملائه باحدى مقاولات البناء، ولم ينتبه لأسلاك الكهرباء، فتعرض لصعقة كهربائية ، ليلفظ انفاسه الأخيرة بمكان الحادث.

وأضافت المصادر داته، أن مصالح الدرك والسلطات المحلية حلت بعين المكان الدين فتحوا التحقيق في ظروف وملابسات الوفاة .

هدا وقد جرى نقل جثة الهالك الى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال من أجل اخضاعها للتشريح الطبي بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.