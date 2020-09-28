ميركل تعرب عن قلقها بشأن تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا

الإثنين 28 سبتمبر 2020

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قلقها بشأن تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في ألمانيا.



وقالت ميركل إنه يتعين التصدي بوضوح بالغ لبؤر العدوى المحلية، وإلا فسترتفع أعداد الإصابات بحلول عيد الميلاد (الكريسماس) إلى نفس مستوى الأعداد المسجلة في فرنسا حالياً.

وذكرت ميركل أن أعداد الإصابات في أوروبا مقلقة، مؤكدة ضرورة بذل جميع الجهود في ألمانيا حتى لا تستمر الأرقام في النمو باطراد.

وتعتزم ميركل عقد مؤتمر عبر فيديو مع رؤساء حكومات الولايات، الثلاثاء، لمناقشة الإجراءات المناسبة لمواجهة الأعداد المتزايدة من الإصابات، ومن المتوقع أن تكون الأولوية في المحادثات للمدارس ومراكز الرعاية النهارية والاقتصاد.

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ووفقاً للمصادر، أعربت ميركل عن قلقها إزاء الوضع الاقتصادي، وفي الوقت نفسه، أعربت عن شكوكها في أن حكومة ولاية برلين كانت تحاول بجدية اتخاذ إجراءات ضد تفشي المرض في ضوء الارتفاع الحاد في الأعداد في العاصمة، وقالت: "شيء ما يجب أن يحدث في برلين".

وسجلت فرنسا 11123 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، متجاوزة حاجز 10 آلاف حالة لكنها أقل من الرقم القياسي اليومي البالغ 16096 حالة المسجل الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة يبلغ الآن 538569 حالة، وأن عدد المتوفين جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا زاد 27 إلى 31727.

في المقابل، أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية تسجيل 1192 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا، الإثنين، ليرتفع الإجمالي إلى 285332 حالة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 9460 بعد وفاة ثلاثة مرضى.