شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين واعتقال 382 آخرين أغسطس الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن أن أنشطة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية خلال شهر أغسطس الماضي، تسببت باستشهاد 3 فلسطينيين في الضفة الغريية، وإصابة 46 آخرين غالبيتهم من قطاع غزة، أضافة الى اعتقال 382 فلسطينيا، 381 منهم في الضفة الغربية وواحد في قطاع غزة.

وبينت في تقرير لها أن عدد الاقتحامات لتجمعات سكنية فلسطينية عامة وخاصة، وصلت إلى 319 اقتحام 316 منها في الضفة الغربية و3 في قطاع غزة، رافقها تنكيل بالمواطنين الفلسطينيين وانتهاك حرماتهم وتخريب متعمد للممتلكات الخاصة والعامة على حدٍ سواء.

وأوضح التقرير ان الاحتلال أقام 437 حاجزاً عسكريا مفاجئاً في الأراضي المحتلة، أعاقت من خلالها حركة الفلسطينيين والبضائع والمنتجات الزراعية.

كما استمر الاحتلال الإسرائيلي حسب التقرير، بممارسة انتهاكاته الممنهجة ضد دور العبادة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شهدت الضفة الغربية 22 حالة اعتداء من جيش الاحتلال ومستوطنيه على المقدسات الإسلامية، شملت اقتحام المسجد الأقصى، وإقامة طقوس يهودية فيه، والاعتداء على حراس المسجد، حيث وصل عدد المقتحمين 2032 مستوطنا.

وأشار التقرير إلى مواصلة سلطات الاحتلال سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم حيث شهد شهر أغسطس هدم 40 بيتاً ومنشأة في الضفة الغربية والقدس، من بينها حالات هدم ذاتية نفذها الفلسطينيون أنفسهم تفاديا لدفع غرامات مالية باهظة .