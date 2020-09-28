شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين واعتقال 382 آخرين أغسطس الماضي والان نبدء بالتفاصيل
وبينت في تقرير لها أن عدد الاقتحامات لتجمعات سكنية فلسطينية عامة وخاصة، وصلت إلى 319 اقتحام 316 منها في الضفة الغربية و3 في قطاع غزة، رافقها تنكيل بالمواطنين الفلسطينيين وانتهاك حرماتهم وتخريب متعمد للممتلكات الخاصة والعامة على حدٍ سواء.
وأوضح التقرير ان الاحتلال أقام 437 حاجزاً عسكريا مفاجئاً في الأراضي المحتلة، أعاقت من خلالها حركة الفلسطينيين والبضائع والمنتجات الزراعية.
كما استمر الاحتلال الإسرائيلي حسب التقرير، بممارسة انتهاكاته الممنهجة ضد دور العبادة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شهدت الضفة الغربية 22 حالة اعتداء من جيش الاحتلال ومستوطنيه على المقدسات الإسلامية، شملت اقتحام المسجد الأقصى، وإقامة طقوس يهودية فيه، والاعتداء على حراس المسجد، حيث وصل عدد المقتحمين 2032 مستوطنا.
وأشار التقرير إلى مواصلة سلطات الاحتلال سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم حيث شهد شهر أغسطس هدم 40 بيتاً ومنشأة في الضفة الغربية والقدس، من بينها حالات هدم ذاتية نفذها الفلسطينيون أنفسهم تفاديا لدفع غرامات مالية باهظة .
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد 3 فلسطينيين واعتقال 382 آخرين أغسطس الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.