شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 455 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 455 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 333.648 حالة.

Advertisements وأشارت الوزارة إلى تسجيل 841 حالة تعاف جديدة ليصل إجمالي حالات التعافي من كورونا في المملكة إلى 317.846 حالة. كما أكدت على تسجيل 29 حالة وفاة جديدة ليبلغ عدد الوفيات 4.712 حالة، مشيرة إلى أن الحالات النشطة وصلت إلى 11.090 حالة، والحالات الحرجة 1.034حالة.

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