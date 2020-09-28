اليابان ترفع تحذيرات السفر لبعض الدول تدريجياً بداية من أكتوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين، إنه من المقرر أن تبدأ اليابان رفعا تدريجيا لتحذيرات السفر الخاصة بها لبعض الدول، بداية من شهر أكتوبر المقبل، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيكي" اليابانية.



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وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن الاجراء الجديد يأتي بينما تأمل اليابان في أن يعمل ذلك على تشجيع الدول الاخرى بدورها على تخفيف التحذيرات التي أصدرتها بشأن سفر رعاياها إلى اليابان.

وتخطط الحكومة اليابانية لتضمين أكثر من 10 دول مرشحة ذات معدلات إصابة منخفضة، مثل نيوزيلندا وأستراليا وفيتنام. وستحدد دول المقصد ما إذا كان السفر ممكنا أم لا.

من ناحية أخرى، أشارت أحدث إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الصادرة اليوم الاثنين إلى ارتفاع أعداد الاصابات بالفيروس في اليابان إلى 82 ألفا و186 حالة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس 1549 حالة.