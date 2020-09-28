اخبار العالم

ألمانيا.. 286 ألف إصابة بكورونا والوفيات 9464

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا.. 286 ألف إصابة بكورونا والوفيات 9464 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020

ألمانيا.. 286 ألف إصابة بكورونا والوفيات 9464

متابعات_ الخليج 365

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس المستجد في ألمانيا إلى 286 ألفا و339 حالة حتى صباح اليوم الاثنين، وفقا لبيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

 

Advertisements

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9464 حالة وفاة.

 

وبلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس حتى صباح اليوم 250 ألفا و866 شخصا.

 

وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 35 أسبوعا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا.. 286 ألف إصابة بكورونا والوفيات 9464 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا