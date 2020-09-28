- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المخابرات العراقية "تصطاد" 5 قياديين بداعش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أوقفت قوات الأمن العراقية 5 قياديين في تنظيم داعش عبر معلومات استخباراتية أفادت بتواجدهم داخل البلدة القديمة في الموصل، شمالي البلاد.
وقال النقيب سيف خالد من شرطة نينوى إن قوات استخبارات شرطة نينوى طوقت البلدة القديمة في الموصل وشنت حملة مداهمة وتفتيش أسفرت عن اعتقال 5 قياديين في أحد المنازل بمنطقة المحطة.
وأشار إلى أن"القوات الأمنية اقتادت المعتقلين إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم".
وفي سياق آخر ، ذكر المصدر أن مسلحين مجهولين فتحوا النار اليوم أيضا على مجموعة من المدنيين في مرآب للسيارات شمال غربي الموصل، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين.
ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة قبل أكثر من عامين القضاء على تنظيم داعش عسكريا.
وتلقى تنظيم داعش الإرهابي، على مدار الأسبوع الماضي، ضربات موجعة باستهداف قادة أفرع التنظيم في عدد من الدول العربية.
ونجح الجيش الليبي، منذ أيام، في تصفية قائد التنظيم الإرهابي في شمال أفريقيا.
كما نجح الجيش النيجيري في تسديد ضربة قوية لعدد من قادة التنظيم أيضا، بعد عملية كبيرة في منطقة بحيرة تشاد في ولاية بورنو.
وأعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، السبت قبل الماضي، القبض على اثنين من قادة تنظيم داعش الإرهابي في الأنبار غربي البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر المخابرات العراقية "تصطاد" 5 قياديين بداعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.