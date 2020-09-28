إيران..سياسيون يطالبون روحاني بتقديم استقالته

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 سبتمبر 2020 02:54 مساءً - منذ 34 دقيقة

ترتفع الأصوات الإيرانية المطالبة بإقالة الرئيس حسن روحاني ، بسبب فشله في إدارة العديد من القضايا سواء ارتفاع معدلات الفقر والبطالة أو أزمة الفساد المستشري بأروقة الحكومة وغيرها .

طالب ساسة محسوبون على تيار الإصلاحيين في إيران، الرئيس حسن روحاني بتقديم استقالته من منصبه، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، معتبرين استقالته أحد الحلول المطروحة لإنهاء الأزمات السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وقال السياسي الإصلاحي، عباس عبدي في مقال نشرته صحيفة ”اعتماد“ المحلية: ”إن الأصوليين بعد تقلدهم السلطة التشريعية، باتوا يتعاملون مع روحاني كاللقمة في الحلق، ولم يعودوا قادرين على تحمله، فيما يأتي تحمل الأصوليين لروحاني من باب الاضطرار وليس الاختيار“.

وأضاف عبدي: ”بعد فشل الأصوليين في إقالة روحاني أو حتى استجوابه، لم نشهد أيضا أي تغيير في الوضع، حيث لا تزال الأزمات تطارد المواطنين دون حل، بل تزداد هذه الأزمات على عاتق المواطنين“.

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وتابع السياسي الإصلاحي الإيراني: ”أقترح على روحاني أن يُقدم على هذه الخطوة بنفسه ويستقيل، إذ إن الاستقالة هنا لا تعني الاحتجاج على إدارته، ولكنها تعني فتح الطريق لحل الأزمة“.

من جهته، علق السياسي الإصلاحي، مصطفى تاجزاده على تصريحات لروحاني، عزا فيها الأزمات الاقتصادية التي تطارد إيران نتيجة العقوبات، حيث قال: ”إذا كانت العقوبات النفطية والمصرفية حربا، فلماذا يتوقع روحاني من المواطنين أن تدرك الظروف الراهنة فحسب؟“

وأضاف تاجزاده في تغريدة على تويتر: ”لماذا لا يريد روحاني أن يفتح الطريق أمام انتخابات حرة، لكي نكسب ثقة ومشاركة الإيرانيين؟“.

وتأتي دعوات التيار الإصلاحي لاستقالة روحاني، في ظل ضغوط من التيار الأصولي الذي يسيطر على المشهد السياسي والتشريعي في إيران، على روحاني وحكومته، والتي وصلت إلى حد الاستجواب والعزل من منصب رئيس الجمهورية.

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي حث الأصوليين على عدم استجواب أو عزل روحاني، داعيا لاستكمال حكومة روحاني أعمالها حتى انتهاء ولايتها القانونية؛ الأمر الذي أجبر الأصوليين على التنازل عن استجواب روحاني في البرلمان.