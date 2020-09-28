بريطانيا تتجه لفرض العزل العام لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 سبتمبر 2020 02:54 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت وسائل إعلام بريطانية، الإثنين ، أن الحكومة تتجه لإعادة فرض العزل العام لمواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا .

قالت صحيفة “تايمز” إن الحكومة البريطانية تعتزم فرض عزل عام اجتماعي شامل عبر أغلب مناطق شمال بريطانيا وربما لندن للتصدي لموجة ثانية من مرض “كوفيد-19”.

وأضاف التقرير أنه بموجب إجراءات العزل الجديدة التي يجري بحثها ستصدر أوامر بإغلاق جميع المحلات والمطاعم لمدة أسبوعين بشكل مبدئي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن أي إغلاق عام جديد سيهدد الوظائف وأرزاق الناس والتواصل بين البشر.

وأضاف التقرير أنه سيتم أيضا منع الأسر إلى أجل غير مسمى من الالتقاء ببعضها في أي مكان مغلق لم تكن فيه بالفعل بموجب الأمر.

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وفرضت بريطانيا في الأسبوع الماضي تدابير جديدة ألزمت الناس بالعمل من المنزل كلما أمكن وأمرت المطاعم والمحلات بالإغلاق مبكرا لمواجهة موجة ثانية سريعة الانتشار من “كوفيد-19”, مع فرض قيود جديدة قد تستمر ستة أشهر.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي رفيع قوله إنه سيتم السماح باستمرار فتح المدارس والمتاجر إضافة إلى المصانع والمكاتب التي لا يمكن لموظفيها العمل من المنزل.

أدنى إصابات في كوريا الجنوبية

أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية سجلت، الإثنين، 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما يمثل أدنى عدد منذ 11 أغسطس/آب.

وأشارت بيانات المراكز إلى أن من بين الحالات الجديدة 40 حالة محلية وعشر حالات لأشخاص قادمين من الخارج.

وتعد تلك أدنى أعداد تم تسجيلها منذ ظهور موجة جديدة من تفشي الفيروس من كنيسة حضر أعضاؤها تجمعا سياسيا ضخما في سيؤول في 15 أغسطس/آب.