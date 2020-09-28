بوقادوم يتوجه إلى تونس في زيارة “غير معلنة” للقاء السعيد

وصل وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، اليوم الاثنين، إلى تونس في زيارة عمل “غير معلنة” تدوم يوما واحدا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أن زيارة بوقادوم تونس تندرج في إطار العلاقات الثنائية الممتازة، التي تربط البلدين، والشعبين، مشيرة إلى مباحثات تجمع الوزير الجزائري، والرئيس التونسي، قيس سعيد، ورئيس الوزراء، هشام المشيشي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن بوقادوم سيجري محادثات ثنائية مع نظيره التونسي، عثمان الجرندي.

ومن المرجح أن تمثل الأزمة الليبية أهم المواضيع، التي حملت بوقادوم في زيارته غير المعلنة لتونس، بينما تسعى بلاده، إلى جمع أطراف انزاع الليبية، تزامنا مع استعداد المغرب لاحتضان نسخة جديدة من الحوار الليبي، وسعيه إلى جمع كل من رئيس مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة.