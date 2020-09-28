بعد هزيمته أمام بركان.. رسميا رجاء بني ملال يغادر البطولة الاحترافية قبل 4 دورات من النهاية !

غادر فريق رجاء بني ملال لكرة القدم، مساء أمس الأحد، بشكل رسمي الدوري الاحترافي بعد هزيمته أمام فريق نهضة بركان بهدف دون رد، برسم مؤجل الجولة 25 من البطولة الاحترافية.

وتأكد، رسميا، نزول الفريق الملالي إلى القسم الثاني، قبل نهاية البطولة لـ4 جولات، بعدما تجمد مجموع نقاطه في11 نقطة بالمركز الأخير بانتصار وحيد و8 تعادلات و17 هزيمة .

وتعاقب على تدريب الفريق الملالي 3 مدربين “فلاح- العامري”، الذي لم يحقق أي انتصار مع الفريق، ليقرر النادي الاستعانة بإبن الفريق، محمد مديحي، الذي تحسنت النتائج بحضوره لكن بعدما حل متأخرا بعض الشيء.

ولاتزال مجموعة من الفرق أبرزهم أولمبيك خريبكة، واتحاد طنجة، ونهضة الزمامرة ينافسون من أجل البقاء، حيث يحثل أبناء عاصمة الفوسفاط المركز 15 بـ24 نقطة، فيما اتحاد طنجة المركز 14 بـ 27 نقطة.

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