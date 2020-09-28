صحيفة: الإمارات تحوّل التحديات إلى فرص

الإثنين 28 سبتمبر 2020

أكدت صحيفة خليجية، إن الإمارات تحوّل التحديات إلى فرص، لا شيء يثنيها عن الاستمرار في مسيرتها نحو المستقبل، فرغم ما يواجه العالم من أزمة انتشار وباء كورونا، إلا أن الدولة جعلت من العام 2020 عاماً استثنائياً في جميع تفاصيله، بداية من إطلاقها مسبار الأمل نحو المريخ، مروراً بإنتاج الكهرباء من المفاعل النووي السلمي إلى خطوتها التاريخية بتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، وحتى تصدرها 121 مؤشراً تنافسياً عالمياً في مختلف القطاعات.



وتابعت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين صدارة الدولة عربياً في 479 مؤشراً وحجزها لنفسها مكاناً ضمن نادي العشرة الكبار بالعالم في 314 مؤشراً، منجزات تأتي حصيلة لتوجيهات القيادة الرشيدة منذ التأسيس، وجهود فرق العمل الوطنية في قطاعات عديدة عملت بشكل حثيث لتحقيق الأهداف الموضوعة للتنمية المستدامة وليكون الوطن في صدارة العالم.

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وأضافت أن تصدر الإمارات المؤشرات هو نتيجة لرؤية شاملة هدفها النهائي تحسين جودة حياة المجتمع، عبر سياسات وتشريعات حكومية قائمة على تهيئة الظروف المثلى لرفع وتيرة حركة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتوفير الأمن والاستقرار ودعم الكفاءات وتبني المواهب، والانفتاح على العالم وتعزيز الجهود الإنسانية في خدمة المجتمع الدولي.

واختتمت "الاتحاد" افتتاحيتها بقولها يحق للإمارات قيادةً وشعباً أن تفخر بهذه المنجزات الحضارية، وهي مستمرة للعبور بطموحها نحو المستقبل