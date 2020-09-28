شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتب الصحفي المصري عادل حمودة يعزي المهندس محمود الجمال في وفاة والدته والان مع التفاصيل

الإثنين 28 سبتمبر 2020 تقدم الكاتب الصحفي المصري الكبير عادل حمودة، رئيس تحرير مجلس جريدة الفجر المصرية، بخالص العزاء والمواساة إلى المهندس محمود الجمال، في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته السيدة خديجة منصور الجمال.

وتدعو أسرة تحرير الفجر المصرية، والعاملون كافة، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويُلهم أهلها الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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