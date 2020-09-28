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شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية يرحب باتفاق تبادل الاسرى والان مع التفاصيل
الإثنين 28 سبتمبر 2020
رحب تحالف دعم الشرعية في اليمن بنتائج اجتماعات تبادل الأسرى الذي أعلن عنه يوم امس المبعوث الأممي مارتن غريفيث وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ونص الاتفاق على اطلاق 1081 أسير، منهم 400 من أسرى الشرعية و681 من أسرى ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأوضح الناطق باسم التحالف العقيد تركي المالكي ان من بين الأسرى الذين ستفرج عنهم مليشيا الحوثي 15 جنديا سعوديا و4 من القوات السودانية المشاركة في تحالف.
وأشار الى ان اتفاق تبادل الأسرى، انساني بحت، ولا علاقة بالملف السياسي أو تحرك العمليات العسكرية في الميدان.. مؤكدا ان قيادة التحالف تتعامل مع الأسرى وفقا لاتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بالأسرى وتتعامل وفقا للقوانين الدولية الإنسانية وتقدم لأسرى المليشيا الحوثية العلاج وكامل الرعاية الصحية.
وقال المالكي " ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر لديها خطة تنفيذية لعملية التبادل من خلال نقلهم الى المواقع المحددة ونتطلع الى وصول 15 جندي سعودي و4 جنود سودانيين".
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