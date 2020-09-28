رسالة أمريكية يونانية مشتركة لخفض التوتر في المتوسط

الإثنين 28 سبتمبر 2020

أكدت الولايات المتحدة واليونان، اليوم الإثنين، التزامهما بتعزيز تعاونهما الوثيق كحلفاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" من أجل حماية الاستقرار والأمن في المنطقة.



جاء ذلك في بيان مشترك خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لليونان من أجل "خفض حدة التوتر" في شرق المتوسط بعد الاستفزازات التركية الأخيرة طمعا في ثروات المتوسط.

وقال البيان إن الولايات المتحدة ترحب باستعداد اليونان للانخراط مع دول أخرى في المنطقة للتوصل إلى اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية من خلال الحوار ووفقا للقانون الدولي

وغادر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، واشنطن إلى اليونان حيث سيدعو إلى "خفض حدة التوتر" في شرق المتوسط بعد الاستفزازات التركية الأخيرة طمعا في "كعكة" المتوسط.

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وبدأ وزير الخارجية الأمريكي جولة أوروبية مصغرة بدأها باليونان الذي وصلها في وقت سابق اليوم حيث يلتقي نظيره نيكوس ديندياس، وتشمل أيضا إيطاليا والفاتيكان وكرواتيا.

وتواكبت دعوة وزير الخارجية الأمريكي مع تهديد الاتحاد الأوروبي بوضع قائمة عقوبات على تركيا ما لم تتراجع عن تحركاتها الأحادية الاستفزازية في شرق البحر المتوسط.

ونشرت تركيا، التي تبحث عن احتياطات الغاز والنفط في مياه اليونان الإقليمية، العضو في حلف شمال الأطلسي، سفينة استكشافية الشهر الماضي مدعومة بفرقاطات عسكرية.

والتوتر على أشده منذ أسابيع بين أثينا وأنقرة، بعد الاستفزازات التي تمارسها الأخيرة طمعا في النفط والغاز بمناطق في شرق البحر المتوسط.