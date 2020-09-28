شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تطالب بانسحاب القوات الأرمينية من أذربيجان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي ،أن المنظمة تتابع بانشغال عميق الاعتداءات التي شنتها قوات أرمينيا على قوات أذربيجان في عدة مواقع من تراب أذربيجان منتهكة بذلك وقف إطلاق النار ومخلفة ضحايا مدنيين

وإذ تندد الأمانة العامة بشدة بالاستفزازات والاعتداءات المتكررة للقوات العسكرية لأرمينيا، فإنها تجدد تضامنها مع أذربيجان وتذكر بقرارات ومقررات منظمة التعاون الإسلامي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتطالب بالانسحاب الكامل وغير المشروط للقوات الأرمينية من الأراضي الأذربيجانية المحتلة .

وتدعو الأمانة العامة إلى اعتماد الحوار للتوصل إلى حل سياسي للنزاع بين البلدين على أساس احترام سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دولي

وتتقدم الأمانة العامة بأحر التعازي لأسر الضحايا الأذربيجانيين الذين استشهدوا ولحكومة وشعب أذربيجان، متمنية الشفاء العاجل للمصابين