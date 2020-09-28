شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية .. "كورونا" يؤجل أيام قرطاج السينمائية والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية اليوم الاثنين تأجيل الدورة31 للمهرجان للمرة الثانية إلى الفترة من 18 إلى 23 ديسمبر المقبل تحت وطأة تفشي وباء كورونا.
وكان المهرجان مقررا بين يومي 7 و12 نوفمبر المقبل اثر تأجيله عن موعده الأصلي في اكتوبر، ولكن الموجة الثانية من الوباء دفعت إدارة المهرجان إلى الإعلان اليوم عن موعد جديد.
وتتوقع السلطات في تونس ذروة تفشي الفيروس بين أكتوبر ونوفمبر المقبلين .
وأوضحت إدارة المهرجان ، في بيان صحفي ، أنه "مع مرور الوقت واقتراب موعد انتظام المهرجان لم يعد من الحكمة تجاهل الوضع الصحي في تونس مع انتشار وباء كورونا".
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