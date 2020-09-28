شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. 4 وفيات و437 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم الاثنين تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى605 .

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 437 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 103 ألاف و 981 .

وأشار المتحدث إلى وجود 125 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 582 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد إلى 95 ألفا و511 .