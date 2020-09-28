شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. امرأة تتسبب في 5 حوادث سير خلال 30 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

تحقق الشرطة الألمانية في سلسلة من الحوادث التي تسببت فيها امرأة خلال فترة زمنية قصيرة للغاية في إحدى المناطق الريفية في ألمانيا، والتي أسفرت عن قتيل وعدة جرحى.

وقال متحدث باسم المدعي العام في مدينة مونستر اليوم الاثنين إن سائقة سيارة 44 عاما، يُشتبه في تسببها في خمس حوادث في غضون نصف ساعة، لا تزال تتعافى في المستشفى وغير قادرة على المثول للاستجواب بعد.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الواقعة. وقالت شعبة جرائم القتل في بيان أمس الأحد إن النتائج الأولية تشير إلى أن المرأة كانت تعاني من مرض نفسي وتتلقى العلاج منذ عدة سنوات.

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وخلال سلسلة الحوادث التي وقعت صباح أمس لقي راكب دراجة 47 عاما حتفه وأصيب أربعة أشخاص ، من بينهم سائقة السيارة.

وأصيب شخصان يبلغان من العمر 63 و 64 عاما بجروح خطيرة، كما أصيب مسن 72 عاما بجروح طفيفة.

ووقعت أربعة من هذه الحوادث في بلدة لينين الريفية بولاية شمال الراين-وبستفاليا، أما الحادث الأخير فقد وقع في بلدة لينجريش القريبة، حيث لقي راكب الدراجة حتفه، واصطدمت المرأة بشجرة.