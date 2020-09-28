شكرا لقرائتكم خبر عن 607 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة في عُمان والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت سلطنة عمان، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 607 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 وفاة. وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 98057، فيما زادت حصيلة الوَفَيَات لتصل إلى 924 وفاة

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