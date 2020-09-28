شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل حالة وفاة و626 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 413 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) ، إلى تسجيل 626 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 92 ألفا و95 حالة.

ولفتت إلى أن 918 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 81 ألفا و462 حالة .

وأعلنت الوزارة إجراء قرابة 77 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.