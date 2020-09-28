شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تشدد إجراءات الوقائية ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن عدد من المناطق الإيطالية عن تشديد الإجراءات على الحياة العامة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت جزيرة صقلية أنه سوف يتعين على جميع المسافرين الدوليين الخضوع لاختبار لدى وصولهم والتسجيل على موقع إلكتروني أو مع طبيب.

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وابتداء من بعد غد الأربعاء، سوف يتم إلزام كل من يبلغ من العمر أكثر من 6 أعوام ارتداء الكمامة.

وقال الرئيس الإقليمي نيلو موسوميش، أثناء إعلانه عن هذه الإجراءات في وقت متأخر من أمس الأحد" مع بداية موسم الانفلونزا، نحن ندخل مرحلة حساسة من الوباء".

وسوف يستمر العمل بهذه الإجراءات على الأقل حتى 30 اكتوبر المقبل.