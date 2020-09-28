ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 7 ملايين

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأميركية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 7 ملايين و115 ألفا و338 إصابة ويأتي ذلك عقب تسجيل 36 ألفا و919 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



تشير آخر الإحصائيات إلى أن فيروس كورونا المستجد أصاب حتى الحين 32 مليونا و866 ألف شخص حول العالم، توفي منهم نحو مليون، في حين تماثل للشفاء أزيد من 22 مليونا.

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