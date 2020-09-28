ظريف: السيستاني صمام الأمن للمنطقة وإيران تقدر دوره باستقرار العراق

اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الاثنين، أن المرجع الديني علي السيستاني صمام الامان للمنطقة، مؤكداً ان ايران تقدر باستقرار العراق.

وقال ظريف في تغريدة على موقعه في "تويتر"، إن "المرجع الكبير سماحة آية الله السيستاني يعتبر الحصن الحصين للعراق وصمام الأمن للمنطقة وذخراً للعالم الاِسلامي أجمع". وأضاف أن "ايران تقدر دور سماحته في استتباب الأمن في العراق واستقراره والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه والتخلص من قوى الاحتلال وبناء العراق الجديد وفق متطلبات شعبه الشقيق".

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