وثيقة.. مذكرة قبض بحق مدير بهيئة الاستثمار

تنشر الخليج 365، اليوم الاثنين، وثيقة امر قبض صادرة من مجلس القضاء الاعلى بحق مدير في هيئة الاستثمار الوطنية. وفي ادناه نسخة من الوثيقة:

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