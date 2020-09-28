لاعبو المحافظات يغيبون عن تدريبات منتخب الناشئين

رياضة 2020-09-28 | 12:36 559 مشاهدة

خاض منتخب الناشئين لكرة القدم، اليوم الاثنين، أولى وحداته التدريبية على ملعب الشعب الثاني استعداداً للاستحقاقات المقبلة. التدريبات التي قادها مدرب منتخب الناشئين عماد محمد، شهدت غياب لاعبي المحافظات واقتصرت على لاعبي العاصمة بغداد. ومن المقرران تستمر تدريبات منتخب الناشئين لمدة أسبوعين، ومن بعدها سبتم فتح باب الاختبارات لفترة أسبوعين أيضا من أجل ضم من يستحق من المواهب إلى المنتخب وتمثيله في البطولات المقبلة.



وكان منتخب الناشئين قد أوقف تدريباته منذ منتصف آذار الماضي بسبب إجراءات جائحة وكان منتخب الناشئين قد أوقف تدريباته منذ منتصف آذار الماضي بسبب إجراءات جائحة كورونا » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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