قطر ومغازلة ترامب.. تحقيق يكشف "حيلة" الإيجار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف كاتب أمريكي أن النظام القطري يدفع أموالا مقابل استئجار "مكتب وهمي" في مبنى إداري بمدينة سان فرانسيسكو تملك مؤسسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصة فيه.



وأظهر تحقيق أجراه كبير المحررين في مجلة "فوربس" دان ألكساندر، ونشرته مجلة "فانيتي فير"، أن مؤسسة تابعة لجهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي) في أمريكا، تستأجر مساحة في مبنى مكاتب في سان فرانسيسكو منذ أغسطس/آب 2018 على الأقل.

وقال ألكسندر، الذي نشر كتابًا بعنوان "شركة البيت الأبيض" مؤخرا: "يبدو أن الأموال تذهب إلى شركة HWA 555 Owners LLC، وفقًا لملفات أرسلتها مؤسسة ترامب إلى مسؤولي اللجنة الاتحادية للأخلاقيات ومكافحة الفساد".

وأوضح أن مؤسسة ترامب "Donald J. Trump Revocable Trust" تمتلك 30% من شركة HWA 555 Owners LLC.

ووفقًا للوثائق، التي قدمتها مؤسسة ترامب إلى السلطات في واشنطن العاصمة، فإن مؤسسة ترامب تأسست "للاحتفاظ بأصول لصالح دونالد ترامب"، بعبارة أخرى، يمتلك ترامب شخصيًا 30٪ من المساحة التي يستأجرها القطريون.

وأثناء إجراء البحث اللازم للكتاب، اكتشف ألكساندر أن توقيت الإيجار تزامن مع حملة ضغط قطرية باهظة الثمن شملت دفع أموال لذوي النفوذ في واشنطن لتجميل صورة الدوحة بعد قرار رباعي مكافحة الإرهاب فرض المقاطعة على قطر.

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لكن الجزء "الأفضل" من القصة هو أن المكتب الذي استأجره القطريون ومقره 555 شارع كاليفورنيا، يبدو خاويا إلا من نبتة، فلا أحد يعمل هناك.

واكتشف ألكساندر ذلك عن طريق خدعة يلجأ إليها تحرٍ تقليدي، حيث استأجر مكتبًا في مساحة عمل مشتركة بالطابق 49 من المبنى، يمكن الوصول إليه من نفس المصعد الذي يؤدي إلى مكتب لجهاز قطر للاستثمار في الطابق 43.

وعندما صعد إلى المكتب، وجد مكتب استقبال رخاميا، ولكن لا يوجد هناك من يرحب بالزوار، وفوق المنضدة، نبات بدا وكأنه ميت منذ شهور.

وعندما قرع الأبواب الزجاجية، لم يجب أحد رغم أن الوقت كان في منتصف النهار، ثم عاد في الصباح التالي، وطرق مجددا، ولم يجب أحد.

ووفقًا لألكسندر، فإن هذا المكتب ليس مدرجًا في دليل موجود في بهو المبنى ولا على موقع جهاز قطر للاستثمار"، الذي يدرج مكتبًا آخر في مدينة نيويورك.