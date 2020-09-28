أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو عن اتفاقه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على تكثيف التعاون الإقليمي بين البلدين، وفقًا لروسيا اليوم.
أضاف لوكاشينكو، خلال استقباله في مينسك محافظ مقاطعة بسكوف الروسية ميخائيل فيديرنيكوف: "لقد اتفقنا مع رئيس روسيا، على أننا سنكثفالتعاون الإقليمي. هذا مهم جدًا، وكثيرًا ما أكرر هذا الكلام خلال اللقاء مع كل محافظ تقريبًا".
وشدد لوكاشينكو، على أن حكام المناطق بالذات، أنقذوا الدولة الاتحادية بين بيلاروس وروسيا، وبالذات خلال
وأضاف لوكاشينكو، أن حكام المناطق الروسية، توجهوا "بشكل مباشر" إلى إقامة العلاقات مع بيلاروس، "وبذلك حافظوا على هذا الاتحاد وأنقذوه".
وتابع الرئيس البيلاروسي: "كامتنان على ذلك، أقوم دائما بإيجاد الوقت للقاء حكام المناطق الروسية، ومناقشة مجموعة من القضايا في العلاقات معهم".
كانت هذه تفاصيل خبر تعاون إقليمى مكثف بين روسيا وبيلاروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.