وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية ⁧‫‬⁩

أكد وزير الخارجية، ‫سامح شكري،‬⁩ على موقف مصر الثابت من ⁧‫القضية الفلسطينية‬⁩ ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الإثنين، "إن شكرى أكد، خلال استقباله كلًا من اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، والسيد روحي فتوح، عضو اللجنة، على موقف مصر الثابت من ⁧‫القضية الفلسطينية،‬⁩ ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق". أحمد حافظ، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الإثنين، "إن شكرى أكد، خلال استقباله كلًا من اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، والسيد روحي فتوح، عضو اللجنة، على موقف مصر الثابت من ⁧‫القضية الفلسطينية،‬⁩ ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".

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