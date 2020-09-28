أرمينيا تتهم تركيا بدعم أذربيجان بطائرات مسيّرة ومقاتلات حربية

قامت أرمينيا، بتوجيه اتهام لتركيا، اليوم الإثنين، بتقديم دعم عسكري مباشر لأذربيجان في تصعيد القتال حول إقليم قرة باغ المتنازع عليه، وفقًا لروسيا اليوم.
قالت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان إن تركيا لها"وجود مباشر على الأرض".
وأضافت، أن خبراء عسكريين أتراك "يقاتلون جنبًا إلى جنب" مع أذربيجان، مشيرة إلى أن أذربيجان تستخدم أيضًا أسلحة تركية بما في
ونفت أذربيجان هذه المزاعم. ولم يصدر رد فعل فوري من تركيا.
وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية أعلنت في وقت سابق اليوم، أن قواتها سيطرت على عدد من القرى، والمرتفعات الاستراتيجية قرب قرية تاليش في إقليم قره باغ.
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